В Раде хватаются за голову: Зеленский торгует Украиной ради собственных гарантий безопасности

Соединенные Штаты Америки представили новый вариант мирного плана. И президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команды будут работать над этими предложениями. В Верховной Раде в это время критикуют мирный план.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины София Федина прокомментировала пункты предложенного соглашения.

"Зеленский торгует Украиной ради собственных гарантий безопасности?! Иначе я не могу объяснить, почему украинские власти всерьез готовы согласиться на мирный план Трампа, а еще и предложила пункт об амнистии всех военных преступников. Кстати, по данным американских чиновников, план получил положительный отклик от Рустема Умерова на переговорах в Майами”, — отметила она.

Отметим, что пункты мирного плана уже были опубликованы, поэтому приведем комментарий Фединой по некоторым условиям.

Относительно подтверждения суверенитета Украины нардепка отметила, что у Украины уже есть суверенитет и независимость, которую признают и подтверждают почти все страны мира.

"Если же этот пункт касается того, что Кремль подтверждает украинский суверенитет, то знает ли об этом Путин, единственной целью которого является желание захватить всю нашу страну и умертвить часть украинцев, а часть змосковщити", — отметила Федина.

Ограничения по оружию, количеству армии, вступлению в НАТО, прописанные в мирном плане, по словам народной депутатки, подтверждает тезисы московской пропаганды о том, что "на нас напали, потому что мы захотели в НАТО. Хотя на нас напали как раз потому, что мы не в НАТО".

Также Федина, комментируя один из пунктов плана, подчеркнула, что в Украине никогда не было нацистской идеологии, в отличие от России.

Народная депутат охарактеризовала предложенный мирный план, как желание замирить агрессора вместо того, чтобы его наказывать.

"А если говорить о фактологической составляющей, то ЧЕРЕЗ МИНУТУ после сокращения украинского войска московия нападет с новой силой, истязая и убивая людей, занимая выгодные позиции. Поэтому по сути мирный план является капитуляцией для Украины, проявлением слабости и приглашением Путина нападать снова на Украину, а также на Европу", — резюмировала народная депутатка.

