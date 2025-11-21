Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Соединенные Штаты Америки представили новый вариант мирного плана. И президент Украины Владимир Зеленский отметил, что команды будут работать над этими предложениями. В Верховной Раде в это время критикуют мирный план.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины София Федина прокомментировала пункты предложенного соглашения.
Отметим, что пункты мирного плана уже были опубликованы, поэтому приведем комментарий Фединой по некоторым условиям.
Относительно подтверждения суверенитета Украины нардепка отметила, что у Украины уже есть суверенитет и независимость, которую признают и подтверждают почти все страны мира.
Ограничения по оружию, количеству армии, вступлению в НАТО, прописанные в мирном плане, по словам народной депутатки, подтверждает тезисы московской пропаганды о том, что "на нас напали, потому что мы захотели в НАТО. Хотя на нас напали как раз потому, что мы не в НАТО".
Также Федина, комментируя один из пунктов плана, подчеркнула, что в Украине никогда не было нацистской идеологии, в отличие от России.
Народная депутат охарактеризовала предложенный мирный план, как желание замирить агрессора вместо того, чтобы его наказывать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как, по словам Арестовича, Зеленский сдал Украину.