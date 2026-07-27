У Раді хапаються за голову: яку угоду готовий підписати Зеленський в США

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що візит президента Зеленського до США та зустріч із Трампом — це однозначно позитивні моменти. Навіть, за її словами, виходячи з того, що Володимир Зеленський має нормальний контакт із Дональдом Трампом, що важливо. У цьому контексті, зазначила вона, дуже добре щодо можливого підписання будь-якої угоди.

При цьому народна депутатка зауважила, що ситуація повторюється.

“Ніхто нам не говорить, яка угода, а чи готові ми на поступки для того, щоб взагалі увійти до переговорного процесу. Ніхто не говорить, яка позиція на сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки”, — зауважила вона.

За її словами, говорити про якусь перемогу складно, враховуючи те, що відбувається в Україні щодня.

“Але в будь-якому разі, хоч якісь передумови до можливого завершення цього жаху, це вже добре. І якщо є можливість використати знову американський майданчик, це дуже добре”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським перебуватиму у США. У рамках візиту відбудеться зустріч лідерів країн. У Ради припускають, що перемовини можуть бути жорсткими.

Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що одна зі стратегій української делегації на чолі з президентом — домовитися про мир. Адже, наголосив він, ми всі хочемо миру. Також він змоделював, що відбуватиметься під час переговорів.



