У Раді хапаються за голову: яку угоду готовий підписати Зеленський в США

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Кречмаровская Наталия
Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що візит президента Зеленського до США та зустріч із Трампом — це однозначно позитивні моменти. Навіть, за її словами, виходячи з того, що Володимир Зеленський має нормальний контакт із Дональдом Трампом, що важливо. У цьому контексті, зазначила вона, дуже добре щодо можливого підписання будь-якої угоди.
При цьому народна депутатка зауважила, що ситуація повторюється.
За її словами, говорити про якусь перемогу складно, враховуючи те, що відбувається в Україні щодня.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським перебуватиму у США. У рамках візиту відбудеться зустріч лідерів країн. У Ради припускають, що перемовини можуть бути жорсткими.
Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що одна зі стратегій української делегації на чолі з президентом — домовитися про мир. Адже, наголосив він, ми всі хочемо миру. Також він змоделював, що відбуватиметься під час переговорів.