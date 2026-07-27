В Раде хватаются за голову: какое соглашение готов подписать Зеленский в США

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом — это однозначно положительные моменты. Даже, по ее словам, исходя из того, что у Владимира Зеленского нормальный контакт с Дональдом Трампом, что важно. В этом контексте, отметила она, очень хорошо по поводу возможного подписания любого соглашения.

При этом народный депутат отметила, что ситуация повторяется.

"Никто нам не говорит, какое соглашение, а готовы ли мы на уступки для того, чтобы вообще войти в переговорный процесс. Никто не говорит, какая позиция сегодня со стороны Соединенных Штатов Америки", — отметила она.

По ее словам, говорить о какой-то победе сложно, учитывая то, что происходит в Украине каждый день.

"Но в любом случае, хоть какие-то предпосылки к возможному завершению этого ужаса, это уже хорошо. И если есть возможность снова использовать американскую площадку, это очень хорошо", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским буду находиться в США. В рамках визита состоится встреча лидеров стран. В Совете предполагают, что переговоры могут быть жесткими.

Народный депутат Николай Тищенко убежден, что одна из стратегий украинской делегации во главе с президентом – договориться о мире. Ведь, подчеркнул он, мы все хотим мира. Также он смоделировал, что будет происходить в ходе переговоров.



