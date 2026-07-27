В Раде хватаются за голову: какое соглашение готов подписать Зеленский в США

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Кречмаровская Наталия
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или в резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом — это однозначно положительные моменты. Даже, по ее словам, исходя из того, что у Владимира Зеленского нормальный контакт с Дональдом Трампом, что важно. В этом контексте, отметила она, очень хорошо по поводу возможного подписания любого соглашения.
При этом народный депутат отметила, что ситуация повторяется.
По ее словам, говорить о какой-то победе сложно, учитывая то, что происходит в Украине каждый день.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским буду находиться в США. В рамках визита состоится встреча лидеров стран. В Совете предполагают, что переговоры могут быть жесткими.
Народный депутат Николай Тищенко убежден, что одна из стратегий украинской делегации во главе с президентом – договориться о мире. Ведь, подчеркнул он, мы все хотим мира. Также он смоделировал, что будет происходить в ходе переговоров.