У Раді б’ють на сполох: як виживати людям

В Україні теоретично має стартувати опалювальний сезон. І хоча опалення у житлових будинках вмикають відповідно до погодних умов, у другій половині жовтня фактично починається значне похолодання. Однак у Раді сумніваються, чи було зроблено все можливе, щоб максимально підготуватися до зимового сезону.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що Україна не готова до зими і ситуація насправді невтішна.

“Відсутнє світло, відсутня вода. Усі чекають, що ворог, імовірно, знищить Бортничі, а це означає, що ми матимемо ще й проблеми зі стоками. Хто в цьому винен? Влада каже, що місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування заявляє про тиск з боку влади, вилучення коштів із місцевих бюджетів і неможливість підготуватися до всіх цих "планів стійкості". Але в результаті страждають звичайні люди”, — зазначила народна депутатка.

За її слова, п’ятий рік повномасштабного вторгнення, а Україна не готова до зими. Українські міста, зазначила, не готові до зими в умовах постійних ворожих обстрілів. І винні в цьому, звичайно, ми з вами.

“Адже ми не при владі, правда? Більше того, ми маємо шалені проблеми. У нас нічого не робиться. Нам розповідають про величезні обсяги захисту, про те, що всі готові, що всюди є генератори. Хоча це не так. І я не знаю, звідки вони беруть цю інформацію”, — зауважила парламентарка.

За її словами, головне для них інше: бюджети вичерпані, кошти використані, гроші розпиляні. А як виживати людям — ніхто не знає, підкреслила вона.

“Більше того, якось треба виправдати те, що нам прем’єр-міністр та інші представники влади радять залишати великі міста й перебувати зимовий період десь у передмісті чи на заході України, де, як відомо, оренда однокімнатної квартири може починатися від 1000 доларів. Це просто наше українське Монако”, — підсумувала вона.

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