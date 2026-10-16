В Раде бьют тревогу: как выживать людям

В Украине теоретически должен стартовать отопительный сезон. И хотя отопление в жилых домах включается в соответствии с погодными условиями, во второй половине октября фактически начинается значительное похолодание. Однако в Раде сомневаются, было ли сделано все возможное, чтобы максимально подготовиться к зимнему сезону.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что Украина не готова к зиме и ситуация действительно неутешительная.

"Отсутствует свет, отсутствует вода. Все ждут, что враг, вероятно, уничтожит Бортничи, а это значит, что у нас будут еще и проблемы со стоками. Кто в этом виноват? Власть говорит, что местное самоуправление. Местное самоуправление заявляет о давлении со стороны властей, изъятии средств из местных бюджетов и невозможности подготовиться ко всем этим "планам устойчивости". Но в результате страдают обычные люди”, — отметила депутат.

По ее словам, пятый год полномасштабного вторжения, а Украина не готова к зиме. Украинские города, отметила, не готовы к зиме в условиях постоянных вражеских обстрелов. И виноваты в этом, конечно, мы с вами.

"Мы ведь не у власти, правда? Более того, мы имеем безумные проблемы. У нас ничего не делается. Нам рассказывают об огромных объемах защиты, о том, что все готовы, что везде есть генераторы. Хотя это не так. И я не знаю, откуда они берут эту информацию", — отметила парламентарий.

По ее словам, главное для них другое: бюджеты исчерпаны, средства использованы, распылены деньги. А как выживать людям – никто не знает, подчеркнула она.

"Более того, как-то нужно оправдать то, что нам премьер-министр и другие представители власти советуют покидать большие города и находиться зимний период где-нибудь в пригороде или на западе Украины, где, как известно, аренда однокомнатной квартиры может начинаться от 1000 долларов. Это просто наше украинское Монако", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сможет ли Зеленский "снять" Кличко.