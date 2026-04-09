У Путіна знайшли рішення: що готує Росія для прориву фронту

У війні Росії проти України планується новий етап технологічного протистояння – ставка на так звані "рої дронів". Як зазначає Forbes, російські військові аналітики дедалі частіше розглядають цей інструмент як спосіб подолання української оборони.

Дрон-камікадзе "шахед".

Йдеться про "зони поразки" — багатокілометрові ділянки перед позиціями ЗСУ, де будь-який рух миттєво фіксується безпілотниками та знищується артилерією. У таких умовах російська армія стикається з серйозними обмеженнями: оператори дронів змушені працювати поблизу лінії фронту та стають легкими цілями, а втрати фахівців ускладнюють масштабування атак.

Кожен безпілотник вимагає окремого керування, що збільшує навантаження та демаскує позиції. Саме тому Москва вивчає перехід до роїв — систем, де один оператор контролює відразу кілька апаратів, а самі дрони координують дії автономно. Такі системи здатні обмінюватися даними в реальному часі, змінювати маршрути, обходити ППО та синхронно атакувати цілі. Фактично людина лише ставить завдання, а виконання перебирає алгоритм.

Поки що Росія не має повноцінних бойових роїв. Навіть атаки дронами типу "Герань" залишаються запрограмованими і не передбачають гнучкої координації у польоті.

Проте фіксуються ознаки активного розвитку технологій: інтеграція штучного інтелекту, використання комп'ютерного зору та експерименти з мережевою взаємодією дронів. Окрема увага приділяється концепції "дронів-носіїв", здатних запускати менші апарати ближче до мети.

Ключовим бар'єром залишається українська радіоелектронна боротьба, яка порушує зв'язок та навігацію безпілотників. Навіть у разі впровадження роїв їхня перевага може виявитися короткочасною.

Експерти наголошують: навіть технологічний стрибок не гарантує прориву. Багаторівнева оборона України – від мінних полів до укріплень – робить синхронізацію атак дронів із настанням військ украй складним завданням, особливо в умовах придушення зв'язку.

