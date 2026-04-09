У Путина нашли решение: что готовит Россия для прорыва фронта

В войне России против Украины намечается новый этап технологического противостояния – ставка на так называемые "рои дронов". Как отмечает Forbes, российские военные аналитики все чаще рассматривают этот инструмент как способ преодоления украинской обороны.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Речь идет о "зонах поражения" — многокилометровых участках перед позициями ВСУ, где любое движение мгновенно фиксируется беспилотниками и уничтожается артиллерией. В таких условиях российская армия сталкивается с серьезными ограничениями: операторы дронов вынуждены работать вблизи линии фронта и становятся легкими целями, а потери специалистов усложняют масштабирование атак.

Каждый беспилотник требует отдельного управления, что увеличивает нагрузку и демаскирует позиции. Именно поэтому Москва изучает переход к роям – системам, где один оператор контролирует сразу несколько аппаратов, а сами дроны координируют действия автономно. Такие системы способны обмениваться данными в реальном времени, менять маршруты, обходить ПВО и синхронно атаковать цели. Фактически человек лишь задает задачу, а выполнение берет на себя алгоритм.

Пока Россия не располагает полноценными боевыми роями. Даже атаки дронами типа "Герань" остаются запрограммированными и не предполагают гибкой координации в полете.

Однако фиксируются признаки активного развития технологий: интеграция искусственного интеллекта, использование компьютерного зрения и эксперименты с сетевым взаимодействием дронов. Отдельное внимание уделяется концепции "дронов-носителей", способных запускать меньшие аппараты ближе к цели.

Ключевым барьером остается украинская радиоэлектронная борьба, которая нарушает связь и навигацию беспилотников. Даже в случае внедрения роев их преимущество может оказаться кратковременным.

Эксперты подчеркивают: даже технологический скачок не гарантирует прорыва. Многоуровневая оборона Украины – от минных полей до укреплений – делает синхронизацию атак дронов с наступлением войск крайне сложной задачей, особенно в условиях подавления связи.

