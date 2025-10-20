Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, російський диктатор Володимир Путін висунув вимогу, щоб Україна віддала всю Донецьку область в обмін на припинення війни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), така поступка значно послабить позиції України і відкриє Росії можливість відновити агресію з більш вигідних стратегічних позицій у зручний для неї час.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики ISW підкреслюють, що відступ України в Донецькій області буде надзвичайно вигідним для Росії, оскільки регіон має велике стратегічне значення для української оборони та оборонно-промислового комплексу. Наразі російські сили не мають достатніх ресурсів, щоб швидко прорватися через головну лінію оборони — пояс фортець, контроль над якою є ключовим, і захоплення цієї лінії може тривати роками при поточних темпах.

Поступка Донецької області дозволить російським військам уникнути тривалих боїв і зосередитися на атаках у глибоких тилових районах України, з нових стратегічних позицій. Це також відкриє можливості для ударів по менш захищених районах Дніпропетровської, Запорізької та південного Харківського регіону, а також сприятиме подальшому наступу вздовж річки Оскіл у напрямку Ізюма.

Аналітики ISW підсумовують, що у разі здачі Донецької області Росії, Кремль отримає варіанти для проведення декількох взаємопов’язаних наступальних операцій, особливо якщо не буде гарантій припинення російської агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що український телеведучий‑інтерв’юер Анатолій Анатоліч безкомпромісно висміяв співачку‑зрадницю Таїсія Повалій, котра продовжує брати участь у проросійських проєктах.