Война с Россией У Путина появился новый опасный план с захватом Донбасса: на Западе поразили деталями
У Путина появился новый опасный план с захватом Донбасса: на Западе поразили деталями

Россия получит шанс выбирать между несколькими наступательными операциями, дополняющими друг друга.

20 октября 2025, 08:40
Автор:
Клименко Елена

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы Украина отдала всю Донецкую область в обмен на прекращение войны. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), такая уступка значительно ослабит позиции Украины и откроет России возможность возобновить агрессию с более выгодных стратегических позиций в удобное для нее время.

У Путина появился новый опасный план с захватом Донбасса: на Западе поразили деталями

Аналитики ISW подчеркивают, что отступление Украины в Донецкой области будет чрезвычайно выгодно для России, поскольку регион имеет большое стратегическое значение для украинской обороны и оборонно-промышленного комплекса. Сейчас у российских сил нет достаточных ресурсов, чтобы быстро прорваться через главную линию обороны — пояс крепостей, контроль над которой является ключевым, и захват этой линии может продолжаться годами при текущих темпах.

Уступка Донецкой области позволит российским войскам избежать длительных боев и сосредоточиться на атаках в глубоких тыловых районах Украины с новых стратегических позиций. Это также откроет возможности для ударов по менее защищенным районам Днепропетровского, Запорожского и южного Харьковского региона, а также будет способствовать дальнейшему наступлению вдоль реки Оскол в направлении Изюма.

Аналитики ISW заключают, что в случае сдачи Донецкой области России, Кремль получит варианты для проведения нескольких взаимосвязанных наступательных операций, особенно если не будет гарантий прекращения российской агрессии.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-19-2025/
