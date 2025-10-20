Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы Украина отдала всю Донецкую область в обмен на прекращение войны. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), такая уступка значительно ослабит позиции Украины и откроет России возможность возобновить агрессию с более выгодных стратегических позиций в удобное для нее время.

Фото: из открытых источников

Аналитики ISW подчеркивают, что отступление Украины в Донецкой области будет чрезвычайно выгодно для России, поскольку регион имеет большое стратегическое значение для украинской обороны и оборонно-промышленного комплекса. Сейчас у российских сил нет достаточных ресурсов, чтобы быстро прорваться через главную линию обороны — пояс крепостей, контроль над которой является ключевым, и захват этой линии может продолжаться годами при текущих темпах.

Уступка Донецкой области позволит российским войскам избежать длительных боев и сосредоточиться на атаках в глубоких тыловых районах Украины с новых стратегических позиций. Это также откроет возможности для ударов по менее защищенным районам Днепропетровского, Запорожского и южного Харьковского региона, а также будет способствовать дальнейшему наступлению вдоль реки Оскол в направлении Изюма.

Аналитики ISW заключают, что в случае сдачи Донецкой области России, Кремль получит варианты для проведения нескольких взаимосвязанных наступательных операций, особенно если не будет гарантий прекращения российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский телеведущий - интервьюер Анатолий Анатолич бескомпромиссно высмеял певицу - предательницу Таисия Повалий, которая продолжает участвовать в пророссийских проектах.