У Путіна вже обмаль часу для тиску на Україну: озвучено гучний прогноз фіаско Кремля

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов дав оцінку можливим ударам Росії по енергетичній інфраструктурі України. За його прогнозами, у Москви є обмежений час для таких атак — до кінця лютого.

Фото: з відкритих джерел

Він зауважив, що зима цього року може бути складною, проте українці, за будь-яких умов, здатні витримати холодні місяці. Це, на його думку, визнає навіть ворог.

Кирило Буданов пояснив, що Росія перед початком усіх ударів по українській енергосистемі провела детальні дослідження та стратегічні розрахунки. Основна мета цих дій — максимальний психологічний та соціальний вплив на населення України, а також на західних партнерів нашої країни.

"Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком, росіяни обмежені у часі – до кінця лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції Росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося", – наголосив Буданов.

Водночас Україна проводить удари у відповідь по російському паливно-енергетичному комплексу, що суттєво впливає на економіку та енергетичну систему Росії. Буданов підкреслив, що Україна на відміну від противника не має жорстких часових рамок для таких дій.

"Все тому, що ми б'ємо, зокрема, по експортних спроможностях Росії. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють", – зазначив очільник ГУР.

За його словами, росіяни особливо відчувають ефект ударів у сфері нафтопереробки, зокрема виробництва бензину. Це вже відобразилося на внутрішніх цінах та доступності пального, а також на надходженнях від експорту. Такий вплив створює додатковий тиск на російську економіку та підсилює позиції України в будь-яких переговорах.

