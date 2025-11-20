У Путина уже мало времени для давления на Украину: озвучен громкий прогноз фиаско Кремля

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал оценку возможным ударам России по энергетической инфраструктуре Украины. По его прогнозам, у Москвы есть ограниченное время для таких атак – до конца февраля.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что зима в этом году может быть сложной, однако украинцы при любых условиях способны выдержать холодные месяцы. Это, по его мнению, признает даже враг.

Кирилл Буданов объяснил, что Россия перед началом всех ударов по украинской энергосистеме провела подробные исследования и стратегические расчеты. Основная цель этих действий – максимальное психологическое и социальное влияние на население Украины, а также на западных партнеров нашей страны.

"Но этот фактор четко ограничен по временному промежутку, россияне ограничены по времени – до конца февраля. К какому они пришли к выводу? Угроза уничтожения, разрушения энергосистемы перед зимой – это фактор влияния для усиления позиции России. В том числе и переговорной. Поскольку он ограничен по времени, то исходить с какими-то предложениями нужно до завершения этого периода.

В то же время Украина проводит ответные удары по российскому топливно-энергетическому комплексу, что существенно влияет на экономику и энергетическую систему России. Буданов подчеркнул, что у Украины в отличие от противника нет жестких временных рамок для таких действий.

"Все потому, что мы бьем, в частности, по экспортным способностям России. Это не ограничивается зимой. Они это тоже отлично понимают", — отметил глава ГУР.

По его словам, россияне особенно испытывают эффект ударов в сфере нефтепереработки, в частности, производства бензина. Это уже отразилось на внутренних ценах и доступности топлива, а также на экспортных поступлениях. Такое влияние оказывает дополнительное давление на российскую экономику и усиливает позицию Украины в любых переговорах.

Как уже писали "Комментарии", на фоне переговоров между президентами Украины и Турции пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил высказаться о возможном возобновлении мирных переговоров. Он повторил пропагандистский тезис, что Киев вроде бы не хочет продолжать диалог, о чем пишут "Известия".