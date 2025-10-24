У Путіна різко змінили стратегію до Трампа: розкрито шокуючий план Кремля

Після введення нових санкцій США проти російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснефть" Москва кардинально змінила тон своїх заяв щодо президента Дональда Трампа. Якщо раніше Кремль намагався уникати прямої критики на його адресу, то тепер у публічних заявах дії Трампа називають "недружніми", а Вашингтон – "ворогом".

Фото: з відкритих джерел

23 жовтня Володимир Путін заявив, що санкції з боку США – це спроба тиску на Росію, яка порушує стабільність глобального енергетичного ринку. Хоч він і намагався заспокоїти аудиторію, стверджуючи про "стійкість російської енергетики", Путін визнав неминучість економічних втрат. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) трактують його слова як непряме визнання вразливості економіки Росії.

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своїх публікаціях перейшов до більш агресивної риторики. Він назвав США "ворогом", а Трампа – "балакучим миротворцем", який "вступив на шлях конфронтації з Росією". Медведєв навіть заявив, що війна в Україні тепер стала "війною Трампа".

Аналітики ISW підкреслюють, що така ескалація риторики Кремля не випадкова. Раніше Москва уникала конфронтації з адміністрацією Трампа, а тепер використовує нову риторику, щоб виправдати відмову від мирних ініціатив, запропонованих США та Україною, а також сигналізувати внутрішній аудиторії про готовність до тривалого протистояння і нових економічних викликів.

У підсумку, як зазначають експерти ISW, Кремль формує нову інформаційну стратегію: США постають агресором, а Росія – жертвою тиску, яка вимушена продовжувати війну. Такий підхід дозволяє уникати відповідальності за провал мирних переговорів і готувати населення до подальшої ізоляції та економічних труднощів.

