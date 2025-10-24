У Путина резко изменили стратегию к Трампу: раскрыт шокирующий план Кремля

После введения новых санкций США против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть" Москва кардинально изменила тон своих заявлений в отношении президента Дональда Трампа. Если раньше Кремль пытался избегать прямой критики в его адрес, то теперь в публичных заявлениях действия Трампа называют "недружественными", а Вашингтон — "врагом".

Фото: из открытых источников

23 октября Владимир Путин заявил, что санкции со стороны США – это попытка давления на Россию, нарушающую стабильность глобального энергетического рынка. Хотя он и пытался успокоить аудиторию, утверждая об "устойчивости российской энергетики", Путин признал неизбежность экономических потерь. Аналитики Института исследования войны (ISW) трактуют его слова как косвенное признание уязвимости экономики России.

В то же время, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих публикациях перешел к более агрессивной риторике. Он назвал США "врагом", а Трампа — "говорящим миротворцем", который "вступил на путь конфронтации с Россией". Медведев даже заявил, что война в Украине теперь стала "войной Трампа".

Аналитики ISW подчеркивают, что подобная эскалация риторики Кремля не случайна. Ранее Москва избегала конфронтации с администрацией Трампа, а теперь использует новую риторику, чтобы оправдать отказ от мирных инициатив, предложенных США и Украиной, а также сигнализировать внутреннюю аудиторию о готовности к длительному противостоянию и новым экономическим вызовам.

В итоге, как отмечают эксперты ISW, Кремль формирует новую информационную стратегию: США становятся агрессором, а Россия – жертвой давления, которая вынуждена продолжать войну. Такой подход позволяет избегать ответственности за провал мирных переговоров и готовить население к дальнейшей изоляции и экономическим трудностям.

