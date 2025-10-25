Рубрики
Кравцев Сергей
Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, США та Україна близькі до дипломатичного рішення, яке дозволить покласти край війні. Про це пише Reuters.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Раніше європейські дипломати повідомили агентство, що країни Європи спільно з Україною працюють над новою пропозицією про припинення вогню по нинішній лінії фронту. Згідно з цим планом, США відіграють центральну роль у врегулюванні.
Автори публікації зазначили, що візит спецпосланника російського диктатора Володимира Путіна до США відбувається на тлі нещодавно оголошених американських санкцій проти Москви. Проте, за словами Дмитрієва, діалог між Росією та США триватиме.
Зазначимо, раніше стало відомо, що спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново направив до Вашингтона, намагається переконати американську сторону продовжити діалог із Кремлем. При цьому Дмитрієв звинуватив Європу у затягуванні війни в Україні.