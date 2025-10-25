logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Путіна раптом заявили, що Україна та Росія "близькі до дипломатичного рішення" війни
НОВИНИ

У Путіна раптом заявили, що Україна та Росія "близькі до дипломатичного рішення" війни

У Кремлі вважають великим прогресом готовність Зеленського визнати, що треба говорити про лінії фронту, а не вимагати повного відходу РФ

25 жовтня 2025, 09:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, США та Україна близькі до дипломатичного рішення, яке дозволить покласти край війні. Про це пише Reuters.

У Путіна раптом заявили, що Україна та Росія "близькі до дипломатичного рішення" війни

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді є досить близькими до дипломатичного рішення", — сказав Дмитрієв журналістам після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками.

Раніше європейські дипломати повідомили агентство, що країни Європи спільно з Україною працюють над новою пропозицією про припинення вогню по нинішній лінії фронту. Згідно з цим планом, США відіграють центральну роль у врегулюванні.

"Це великий крок з боку президента Зеленського — вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія має повністю піти, тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке може бути вироблене", — прокоментував це Дмитрієв.

Автори публікації зазначили, що візит спецпосланника російського диктатора Володимира Путіна до США відбувається на тлі нещодавно оголошених американських санкцій проти Москви. Проте, за словами Дмитрієва, діалог між Росією та США триватиме.

"Звичайно, це можливо тільки в тому випадку, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою", — наголосив російський переговорник.

Зазначимо, раніше стало відомо, що спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново направив до Вашингтона, намагається переконати американську сторону продовжити діалог із Кремлем. При цьому Дмитрієв звинуватив Європу у затягуванні війни в Україні.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/putin-envoy-kirill-dmitriev-says-he-is-us-long-planned-meeting-2025-10-24/
