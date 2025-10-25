Рубрики
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, США и Украина близки к дипломатическому решению, которое позволит положить конец войне. Об этом пишет Reuters.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Ранее европейские дипломаты сообщили агентству о том, что страны Европы совместно с Украиной работают над новым предложением о прекращении огня по нынешней линии фронта. Согласно этому плану, США сыграют центральную роль в урегулировании.
Авторы публикации отметили, что визит спецпосланника российского диктатора Владимира Путина в США проходит на фоне недавно объявленных американских санкций против Москвы. Тем не менее, по словам Дмитриева, диалог между Россией и США будет продолжаться.
Отметим, ранее стало известно, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно направил в Вашингтон, пытается убедить американскую сторону продолжить диалог с Кремлем. При этом Дмитриев обвинил Европу в затягивании войны в Украине.