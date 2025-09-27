У Кремлі нервують через заяви західних лідерів про можливе збивання російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО. Москва вважає такі заяви європейців "небезпечними своїми наслідками". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Спікер російського диктатора знову заявив про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Це схоже на самозбуджуючий механізм — зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше безрозсудні та безвідповідальні і, звісно, небезпечні своїми наслідками", — зазначив Пєсков.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення та констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним. Представник РФ заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

"США не дозволяють їх збивати. Та й взагалі продовжується історія, де керівники країн НАТО не хочуть приймати якихось рішень", – сказав Романенко.



