У Путина угрожают Европе "опасными последствиями": почему занервничал Кремль

В Кремле нервничают из-за заявлений западных лидеров о возможном сбивании российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО. Москва считает такие заявления европейцев "опасны своими последствиями". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер российского диктатора вновь заявил о якобы отсутствии у НАТО веских доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Это похоже на самовозбуждающий механизм – сейчас европейская среда, они сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны и безответственны и, конечно, опасны своими последствиями", – отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным. Представитель РФ заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможными без поддержки НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в интервью "24 Каналу", что Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство различных стран НАТО. Но реакция была достаточно слабой. Романенко отметил, НАТО пытается достаточно осторожно комментировать такие инциденты. Пока они не дошли до жестких и решительных действий. Вероятно, все это происходит из-за Соединенных Штатов.

"США не позволяют их сбивать. Да и вообще продолжается история, где руководители стран НАТО не хотят принимать какие-то решения", – сказал Романенко.



