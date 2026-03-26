Російська Федерація формально заявляє про нібито зацікавленість у продовженні переговорів щодо України, проте водночас планує продовжувати військові дії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: РБК

Таку заяву цинічно зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи майбутній дипломатичний процес. За його словами, Москва очікує нового раунду переговорів, який відбудеться "як тільки дозволять обставини".

Разом із тим Пєсков наголосив, що "основні та критичні" питання досі не вирішені. Серед них він виділив територіальні питання, які, за словами представника Кремля, залишаються ключовими для обговорень.

"Щодо них не було ніякого просування, немає його досі", — зазначив він, підкреслюючи відсутність прогресу у вирішенні найважливіших аспектів переговорів.

Традиційно Кремль звинуватив Україну в нібито небажанні досягти миру, стверджуючи, що саме через це Росія змушена продовжувати військові операції, щоб "мінімізувати потенціал Києва".

Водночас українська сторона має протилежну позицію. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що РФ не демонструє "щирого бажання" завершити конфлікт, а її дії свідчать про продовження агресії. При цьому США оцінюють ситуацію інакше та вважають, що додатковий тиск на Москву зараз може бути зайвим. Як зазначив Зеленський, у цьому питанні Київ і Вашингтон мають "абсолютно різні погляди", що впливає на стратегію переговорів і міжнародну політику щодо війни.

