logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Путіна озвучили «критичне» питання переговорів і попередили про катастрофу у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна озвучили «критичне» питання переговорів і попередили про катастрофу у війні

Речник російського правителя знову заявив, що Україна нібито не прагне миру

26 березня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська Федерація формально заявляє про нібито зацікавленість у продовженні переговорів щодо України, проте водночас планує продовжувати військові дії.

У Путіна озвучили «критичне» питання переговорів і попередили про катастрофу у війні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: РБК

Таку заяву цинічно зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи майбутній дипломатичний процес. За його словами, Москва очікує нового раунду переговорів, який відбудеться "як тільки дозволять обставини".

Разом із тим Пєсков наголосив, що "основні та критичні" питання досі не вирішені. Серед них він виділив територіальні питання, які, за словами представника Кремля, залишаються ключовими для обговорень.

"Щодо них не було ніякого просування, немає його досі", — зазначив він, підкреслюючи відсутність прогресу у вирішенні найважливіших аспектів переговорів. 

Традиційно Кремль звинуватив Україну в нібито небажанні досягти миру, стверджуючи, що саме через це Росія змушена продовжувати військові операції, щоб "мінімізувати потенціал Києва".

Водночас українська сторона має протилежну позицію. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що РФ не демонструє "щирого бажання" завершити конфлікт, а її дії свідчать про продовження агресії. При цьому США оцінюють ситуацію інакше та вважають, що додатковий тиск на Москву зараз може бути зайвим. Як зазначив Зеленський, у цьому питанні Київ і Вашингтон мають "абсолютно різні погляди", що впливає на стратегію переговорів і міжнародну політику щодо війни.

Як вже писали "Коментарі", прибутки Москви зараз оцінюються у мільярди доларів, і цьому сприяло пом’якшення санкцій, що стосуються енергетичного сектору Російської Федерації, зокрема нафтопродуктів.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини