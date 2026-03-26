Российская Федерация формально заявляет о якобы заинтересованности в продолжении переговоров по Украине, однако планирует продолжать военные действия.

Такое заявление цинично сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий дипломатический процесс. По его словам, Москва ожидает новый раунд переговоров, который состоится "как только позволят обстоятельства".

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что "основные и критические" вопросы до сих пор не решены. В их числе он выделил территориальные вопросы, которые, по словам представителя Кремля, остаются ключевыми для обсуждений.

"О них не было никакого продвижения, нет его до сих пор", — отметил он, подчеркивая отсутствие прогресса в решении важнейших аспектов переговоров.

Традиционно Кремль обвинил Украину в якобы нежелании достичь мира, утверждая, что именно поэтому Россия вынуждена продолжать военные операции, чтобы "минимизировать потенциал Киева".

В то же время, украинская сторона имеет противоположную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ не демонстрирует "искреннее желание" завершить конфликт, а ее действия свидетельствуют о продлении агрессии. При этом США оценивают ситуацию по-другому и считают, что дополнительное давление на Москву сейчас может быть излишним. Как отметил Зеленский, в этом вопросе у Киева и Вашингтона есть "абсолютно разные взгляды", что влияет на стратегию переговоров и международную политику по войне.

