У Путіна не залишилося жодного шансу у війні: союзникам України поставили жорстку вимогу

Росія дедалі частіше демонструє ознаки виснаження у війні проти України, а останні заяви Володимира Путіна можуть свідчити про зміну настроїв у Кремлі. Такого висновку дійшли аналітики The Independent, які пов'язують риторику російського керівництва з успішними ударами України по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ.

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У матеріалі зазначається, що українські атаки на нафтопереробні підприємства, логістичні маршрути та транспортні об'єкти дедалі відчутніше впливають на можливості російської армії. На цьому тлі, як вважають автори публікації, Путін почав активніше говорити про необхідність повернення до переговорного процесу.

За оцінкою видання, ситуація всередині Росії також ускладнюється. Збої у роботі аеропортів, проблеми з військовою логістикою та поступове зниження суспільної підтримки війни створюють для Кремля додаткові виклики. Водночас державна пропаганда вже не здатна підтримувати такий самий рівень мобілізації громадської думки, як на початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти звертають увагу, що в одному з останніх інтерв'ю Путін фактично визнав труднощі із забезпеченням паливом, які виникли після українських ударів по енергетичних об'єктах. Крім того, у російському політичному середовищі дедалі частіше висловлюють невдоволення зміною позиції президента США Дональда Трампа щодо війни.

Аналітики The Independent вважають, що нинішня ситуація відкриває для союзників України можливість посилити підтримку Києва та збільшити тиск на Росію. На їхню думку, саме зараз Захід може скористатися моментом, щоб послабити загрозу, яка походить від Кремля.

Окрему увагу автори приділяють заявам Путіна про готовність до мирних переговорів. На їхню думку, Москва прагне повернутися до умов, які були більш вигідними для неї на ранніх етапах війни. Водночас у виданні наголошують, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від тієї, що існувала кілька років тому, а тому підхід західних країн до підтримки України також має враховувати нові реалії.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російська армія дедалі більше стикається з проблемами на фронті, а втрати особового складу вже перевищують темпи поповнення. На цьому тлі погіршується логістика, виникає дефіцит ресурсів, а можливості для проведення наступальних операцій скорочуються.