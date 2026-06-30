У Путина не осталось ни одного шанса в войне: союзникам Украины озвучили жестккое требование

Россия все чаще показывает признаки истощения в войне против Украины, а последние заявления Владимира Путина могут свидетельствовать об изменении настроений в Кремле. К такому выводу пришли аналитики The Independent, связывающие риторику российского руководства с успешными ударами Украины по военной и энергетической инфраструктуре РФ.

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В материале отмечается, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие предприятия, логистические маршруты и транспортные объекты все ощутимее влияние на возможности российской армии. На этом фоне, как считают авторы публикации, Путин начал более активно говорить о необходимости возвращения в переговорный процесс.

По оценке издания ситуация внутри России также усложняется. Сбои в работе аэропортов, проблемы с военной логистикой и постепенное снижение общественной поддержки войны создают для Кремля дополнительные вызовы. В то же время, государственная пропаганда уже не способна поддерживать такой же уровень мобилизации общественного мнения, как в начале полномасштабного вторжения.

Журналисты обращают внимание, что в одном из последних интервью Путин фактически признал трудности с обеспечением топливом, возникшим после украинских ударов по энергетическим объектам. Кроме того, в российской политической среде все чаще выражают недовольство изменением позиции президента США Дональда Трампа по поводу войны.

Аналитики The Independent считают, что нынешняя ситуация открывает союзникам Украины возможность усилить поддержку Киева и увеличить давление на Россию. По их мнению, именно сейчас Запад может воспользоваться моментом, чтобы ослабить угрозу, исходящую от Кремля.

Особое внимание авторы уделяют заявлениям Путина о готовности к мирным переговорам. По их мнению, Москва стремится вернуться к условиям, которые были выгоднее для нее на ранних этапах войны. В то же время в издании отмечают, что нынешняя ситуация существенно отличается от существовавшей несколько лет назад, поэтому подход западных стран к поддержке Украины также должен учитывать новые реалии.

Портал "Комментарии" ранее писал , что российская армия все больше сталкивается с проблемами на фронте, а потери личного состава уже превышают темпы пополнения. На этом фоне усугубляется логистика, возникает дефицит ресурсов, а возможности для проведения наступательных операций сокращаются.