У Путіна не відступають від ультиматуму України: на Заході заговорили про серйозну загрозу

Кремль продовжує наполягати на максималістських військових цілях, що фактично передбачають повну капітуляцію України. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи останні висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами Лаврова, конфлікт нібито не зумовлений територіальними претензіями або прагненням повернути Україну під російський контроль. Мета Москви, на його думку, полягає у "гарантуванні власної безпеки" та нібито запобіганні планам НАТО і ЄС перетворити Україну на державу-"маріонетку", ворожу до Росії.

Американські експерти відзначають, що Лавров повторив головну вимогу Кремля: Україна має погодитися на нейтралітет і дотримуватися угод, які раніше визнавали її незалежність на російських умовах. При цьому, за даними ISW, такі заяви фактично заперечують український суверенітет, оскільки його реалізація можлива лише за умов виконання російських вимог.

"Кремль стабільно демонструє прихильність своїм первинним військовим планам: примусу до нейтралітету, усунення законного уряду, встановлення проросійської влади та обмеження зовнішньополітичного курсу, зокрема відкритості для НАТО", — зазначають аналітики ISW.

Вони додають, що інтерв’ю Лаврова для італійської газети є частиною ширшої інформаційної кампанії, мета якої — вплинути на європейську та західну аудиторію, щоб змусити їх послабити підтримку України, яка чинить опір російській агресії. Таким чином, Москва намагається легітимізувати свої вимоги й переконати світ у "необхідності" виконання її умов.

