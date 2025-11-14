У Путина не отступают от ультиматума Украины: на Западе заговорили о серьезной угрозе

Кремль продолжает настаивать на максималистских военных целях, фактически предполагающих полную капитуляцию Украины. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам Лаврова, конфликт якобы не обусловлен территориальными претензиями или стремлением вернуть Украину под российский контроль. Цель Москвы, по его мнению, заключается в "гарантировании собственной безопасности" и якобы предотвращении планов НАТО и ЕС превратить Украину в государство-"марионетку", враждебное России.

Американские эксперты отмечают, что Лавров повторил главное требование Кремля: Украина должна согласиться на нейтралитет и соблюдать соглашения, ранее признававшие ее независимость на российских условиях. При этом, по данным ISW, такие заявления фактически отрицают украинский суверенитет, поскольку его реализация возможна только при выполнении российских требований.

"Кремль стабильно демонстрирует приверженность своим первоначальным военным планам: принуждению к нейтралитету, устранению законного правительства, установлению пророссийских властей и ограничению внешнеполитического курса, в частности открытости для НАТО", — отмечают аналитики ISW.

Они добавляют, что интервью Лаврова для итальянской газеты является частью более широкой информационной кампании, цель которой — повлиять на европейскую и западную аудиторию, чтобы заставить их ослабить поддержку сопротивляющейся российской агрессии Украины. Таким образом, Москва пытается легитимизировать свои требования и убедить мир в "необходимости" выполнения ее условий.

