У Путіна мало часу: коли у РФ вичерпаються ресурси продовжувати війну

Більшість експертів сходяться на думці, що здатність Росії продовжувати війну безпосередньо залежить від міцності російської економіки. Коли у РФ вичерпаються ресурси? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Професор американістики Скотт Лукас заявив в ефірі "24 Каналу", що для Путіна відкривається критичне вікно на найближчі місяці. Він пояснив, чому саме до наступної весни Москва намагатиметься посилювати тиск.
Лукас зазначив, що російська економіка вже працює за умов постійного тиску. Доходи від нафти і газу істотно скоротилися, економічне зростання фактично зупинилося, а реальний рівень інфляції, за непрямими оцінками, досяг 20 – 25%. У низці регіонів з'являється дефіцит ресурсів, а фінансування соціальних та військових зобов'язань ускладнюється.
Він зазначив, що проблема полягає не в миттєвому колапсі, а в поступовому виснаженні ресурсів. У міру зростання дефіциту Росії стає все важче підтримувати фінансування армії, техніки та військової логістики, особливо в умовах санкцій та ударів углиб її території.
Лукас звернув увагу на те, що нинішній етап війни є тимчасово обмеженим для Кремля. За його словами, російське керівництво усвідомлює, що ресурси не безмежні, тому намагається діяти агресивніше вже зараз.
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі "ТСН", що зараз відбувається реалізація підходів обох сторін, які безпосередньо залежать від наявних можливостей та ресурсів.
Генерал Романенко наголошує, що російський диктатор поступово реалізує свій план.
Експерт наголошує, що такий стан справ дозволяє Путіну поступово досягати своїх цілей:
