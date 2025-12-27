У Путіна мало часу: коли у РФ вичерпаються ресурси продовжувати війну

Більшість експертів сходяться на думці, що здатність Росії продовжувати війну безпосередньо залежить від міцності російської економіки. Коли у РФ вичерпаються ресурси? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Проблема полягає не в миттєвому колапсі, а в поступовому виснаженні ресурсів

Професор американістики Скотт Лукас заявив в ефірі "24 Каналу", що для Путіна відкривається критичне вікно на найближчі місяці. Він пояснив, чому саме до наступної весни Москва намагатиметься посилювати тиск.

Лукас зазначив, що російська економіка вже працює за умов постійного тиску. Доходи від нафти і газу істотно скоротилися, економічне зростання фактично зупинилося, а реальний рівень інфляції, за непрямими оцінками, досяг 20 – 25%. У низці регіонів з'являється дефіцит ресурсів, а фінансування соціальних та військових зобов'язань ускладнюється.

"Економіка Росії знаходиться під серйозним тиском, але не варто очікувати, що вона просто раптово обвалиться і це автоматично зупинить війну", — пояснив Лукас.

Він зазначив, що проблема полягає не в миттєвому колапсі, а в поступовому виснаженні ресурсів. У міру зростання дефіциту Росії стає все важче підтримувати фінансування армії, техніки та військової логістики, особливо в умовах санкцій та ударів углиб її території.

"Саме поєднання санкцій та українських ударів по тилових об'єктах стискає лещата навколо Москви", – зазначив професор.

Лукас звернув увагу на те, що нинішній етап війни є тимчасово обмеженим для Кремля. За його словами, російське керівництво усвідомлює, що ресурси не безмежні, тому намагається діяти агресивніше вже зараз.

Путін поступово досягає своїх цілей

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі "ТСН", що зараз відбувається реалізація підходів обох сторін, які безпосередньо залежать від наявних можливостей та ресурсів.

Генерал Романенко наголошує, що російський диктатор поступово реалізує свій план.

"Путін сформулював свій сценарій дій ще на початку війни і повільно ним просувається, він вбиває українців вже четвертий рік. На жаль, американці зараз поводяться таким чином, що багато в чому підіграють диктатору. Це помітно і щодо санкцій щодо російських нафтових компаній, і щодо обговорення варіантів плану миру, яким нібито заважають корупційні скандали в Україні. Трамп просто у цьому не зацікавлений. Чого варта його заява, що він не тиснутиме на Путіна, а також не визначає для нього дедлайн щодо припинення бойових дій", — зазначає Ігор Романенко.

Експерт наголошує, що такий стан справ дозволяє Путіну поступово досягати своїх цілей:

"Його війська просуваються на фронтах, тому що ми не маємо рішучої та широкої підтримки від союзників, а щоб ми швидше погодилися на умови Путіна, він атакує з повітря Київ, Одесу, Тернопіль та інші міста".

