У Путина мало времени: когда у РФ иссякнут ресурсы продолжать войну

Большинство экспертов сходятся во мнении, что способность России продолжать войну напрямую зависит от прочности российской экономики. Когда у РФ иссякнут ресурсы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Проблема заключается не в мгновенном коллапсе, а в постепенном истощении ресурсов

Профессор американистики Скотт Лукас заявил в эфире "24 Канала", что для Путина открывается критическое "окно" на ближайшие месяцы. Он объяснил, почему именно до следующей весны Москва будет пытаться усиливать давление.

Лукас отметил, что российская экономика уже работает в условиях постоянного давления. Доходы от нефти и газа существенно сократились, экономический рост фактически остановился, а реальный уровень инфляции, по косвенным оценкам, достиг 20 – 25%. В ряде регионов появляется дефицит ресурсов, а финансирование социальных и военных обязательств усложняется.

"Экономика России находится под серьезным давлением, но не стоит ожидать, что она просто внезапно обвалится и это автоматически остановит войну", – объяснил Лукас.

Он отметил, что проблема заключается не в мгновенном коллапсе, а в постепенном истощении ресурсов. По мере роста дефицита России становится все труднее поддерживать финансирование армии, техники и военной логистики, особенно в условиях санкций и ударов в глубь ее территории.

"Именно сочетание санкций и украинских ударов по тыловым объектам сжимает тиски вокруг Москвы", – отметил профессор.

Лукас обратил внимание, что нынешний этап войны является временно ограниченным для Кремля. По его словам, российское руководство осознает, что ресурсы не безграничны, поэтому пытается действовать агрессивнее уже сейчас.

Путин постепенно добивается своих целей

Военного эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "ТСН", что сейчас происходит реализация подходов обеих сторон, напрямую зависящих от имеющихся возможностей и ресурсов.

Генерал Романенко отмечает, что российский диктатор постепенно реализует свой план.

"Путин сформулировал свой сценарий действий еще в начале войны и медленно по нему продвигается, он убивает украинцев уже четвертый год. К сожалению, американцы сейчас ведут себя таким образом, что во многом подыгрывают диктатору. Это заметно и по санкциям в отношении российских нефтяных компаний, и по обсуждению вариантов плана мира, которым якобы мешают коррупционные скандалы в Украине. Трамп просто в этом не заинтересован. Чего стоит его заявление, что он не будет давить на Путина, а также не определяет для него дедлайн по прекращению боевых действий", — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что такое положение дел позволяет Путину постепенно добиваться своих целей:

"Его войска продвигаются на фронтах, потому что у нас нет решительной и широкой поддержки от союзников, а чтобы мы скорее согласились на условия Путина, он атакует с воздуха Киев, Одессу, Тернополь и другие города".

