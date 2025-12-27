У Путина мало времени: когда у РФ иссякнут ресурсы продолжать войну

Рубрики
Большинство экспертов сходятся во мнении, что способность России продолжать войну напрямую зависит от прочности российской экономики. Когда у РФ иссякнут ресурсы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Профессор американистики Скотт Лукас заявил в эфире "24 Канала", что для Путина открывается критическое "окно" на ближайшие месяцы. Он объяснил, почему именно до следующей весны Москва будет пытаться усиливать давление.
Лукас отметил, что российская экономика уже работает в условиях постоянного давления. Доходы от нефти и газа существенно сократились, экономический рост фактически остановился, а реальный уровень инфляции, по косвенным оценкам, достиг 20 – 25%. В ряде регионов появляется дефицит ресурсов, а финансирование социальных и военных обязательств усложняется.
Он отметил, что проблема заключается не в мгновенном коллапсе, а в постепенном истощении ресурсов. По мере роста дефицита России становится все труднее поддерживать финансирование армии, техники и военной логистики, особенно в условиях санкций и ударов в глубь ее территории.
Лукас обратил внимание, что нынешний этап войны является временно ограниченным для Кремля. По его словам, российское руководство осознает, что ресурсы не безграничны, поэтому пытается действовать агрессивнее уже сейчас.
Военного эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "ТСН", что сейчас происходит реализация подходов обеих сторон, напрямую зависящих от имеющихся возможностей и ресурсов.
Генерал Романенко отмечает, что российский диктатор постепенно реализует свой план.
Эксперт подчеркивает, что такое положение дел позволяет Путину постепенно добиваться своих целей:
