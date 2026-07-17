У Путіна є лише один варіант: яка зброя кардинально змінить війну в Укарїні

Російський диктатор Володимир Путін може шукати нові способи ескалації війни, однак найбільшу небезпеку, на думку публіциста Олександра Сотника, становить не ядерний, а потенційний біологічний сценарій. Таку оцінку головний редактор каналу Sotnik-TV озвучив в інтерв'ю Главреду.

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За словами Сотника, Путін уже не є повністю самостійним у своїх рішеннях, однак система, яка сформувалася навколо нього, може розглядати різні варіанти подальшої ескалації війни.

"Путін — це постать, яка просто досиджує свій термін. Але система дає йому ще один шанс, бо знає: у Путіна залишається одна можливість", – заявив публіцист.

Водночас він закликав українське військово-політичне керівництво уважно ставитися до потенційних загроз.

"Я хотів би звернутися до Зеленського, Буданова, Малюка та керівництва СБУ й попередити: у Путіна ще є шанс змінити хід війни", – наголосив Сотник.

Публіцист не погоджується з поширеними припущеннями про те, що Кремль може вдатися до застосування ядерної зброї. На його думку, такий крок не дасть Росії стратегічної переваги та лише посилить її міжнародну ізоляцію.

"У застосуванні ядерної зброї немає сенсу. Вона не змінить хід війни. Усім буде очевидно, хто саме завдав такого удару, а від Росії можуть відвернутися навіть останні партнери, зокрема Китай", – пояснив журналіст.

На думку Сотника, значно більшу увагу слід приділяти ризикам, пов'язаним із можливим розвитком біологічних програм. Він припускає, що саме такий сценарій міг би бути більш вигідним Кремлю, оскільки походження масштабного спалаху небезпечної інфекції встановити значно складніше.

"Якщо застосовується бактеріологічна зброя, після якої починається пандемія, тоді ніхто вже не зможе з упевненістю сказати, звідки все це взялося", – зазначив він.

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