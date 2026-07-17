У Путина есть только один вариант: какое оружие кардинально изменит войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин может искать новые способы эскалации войны, однако самую большую опасность, по мнению публициста Александра Сотника, представляет не ядерный, а потенциальный биологический сценарий. Такую оценку главный редактор канала Sotnik-TV озвучил в интервью Главреду.

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По словам Сотника, Путин уже не является полностью самостоятельным в своих решениях, однако сформировавшаяся вокруг него система может рассматривать различные варианты дальнейшей эскалации войны.

"Путин – это фигура, которая просто досиживает свой термин. Но система дает ему еще один шанс, потому что знает: у Путина остается одна возможность", – заявил публицист.

В то же время, он призвал украинское военно-политическое руководство внимательно относиться к потенциальным угрозам.

"Я хотел бы обратиться к Зеленскому, Буданову, Малышу и руководству СБУ и предупредить: у Путина еще есть шанс изменить ход войны", — подчеркнул Сотник.

Публицист не согласен с распространенными предположениями о том, что Кремль может прибегнуть к применению ядерного оружия. По его мнению, такой шаг не даст России стратегического преимущества и лишь усугубит ее международную изоляцию.

"В применении ядерного оружия нет смысла. Оно не изменит ход войны. Всем будет очевидно, кто именно нанес такой удар, а от России могут отвлечься даже последние партнеры, в частности Китай", – пояснил журналист.

По мнению Сотника, гораздо большее внимание следует уделять рискам, связанным с возможным развитием биологических программ. Он предполагает, что именно такой сценарий мог быть более выгодным Кремлю, поскольку происхождение масштабной вспышки опасной инфекции установить значительно сложнее.

"Если применяется бактериологическое оружие, после которого начинается пандемия, тогда никто уже не сможет с уверенностью сказать, откуда все это взялось", – отметил он.

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