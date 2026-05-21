У Путіна буде ще менше техніки на фронті: дрони жорстко знищили надважливий об'єкт РФ

У тимчасово окупованому Криму внаслідок удару безпілотників по аеродрому "Бельбек" було уражено сучасний російський комплекс радіолокаційного забезпечення посадки літаків РСП-28МЕ. За інформацією Telegram-каналу "Досье Шпиона", атака відбулася в ніч проти 17 травня.

Опубліковані фото з місця подій демонструють наслідки ураження: попри те, що російські військові намагалися захистити обладнання маскувальними сітками, це не запобігло пошкодженням техніки.

Зокрема, в результаті удару було виведено з ладу модуль диспетчерського радіолокатора ДРЛ-27СЕ, який є складовою частиною комплексу РСП-28МЕ. Окрім того, знищення зазнав модуль керування системою, розміщений на базі вантажного автомобіля КАМАЗ-6850.

Сам комплекс РСП-28МЕ використовується для забезпечення керування повітряним рухом на оперативних військових аеродромах. Його основна функція полягає у супроводі літаків на етапі заходу на посадку, контролі передпосадкового маневрування, а також допомозі екіпажам у точному витримуванні курсу та глісади під час заходу на смугу.

Ця система належить до сучасних зразків військової техніки: її постачання до підрозділів російської армії розпочалося у 2021 році. Для роботи комплексу зазвичай залучається розрахунок із трьох операторів.

До складу РСП-28МЕ входять кілька ключових елементів: модуль диспетчерського радіолокатора ДРЛ-27СЕ, посадковий радіолокатор, автоматичний радіопеленгатор, окремий модуль управління, а також дизельна електростанція, що забезпечує автономне живлення системи.

