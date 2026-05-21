У Путина будет еще меньше техники на фронте: дроны жестко уничтожили сверхважный объект РФ

Во временно оккупированном Крыму в результате удара беспилотников по аэродрому "Бельбек" был поражен современный российский комплекс радиолокационного обеспечения посадки самолетов РСП-28МЭ. По информации Telegram-канала "Досье Шпиона", атака произошла в ночь на 17 мая.

Опубликованные фото с места событий демонстрируют последствия поражения: несмотря на то, что российские военные пытались защитить оборудование маскировочными сетками, это не предотвратило повреждения техники.

В частности, в результате удара был выведен из строя модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЭ, являющийся составной частью комплекса РСП-28МЭ. Кроме того, уничтожение получил модуль управления системой, размещенный на базе грузового автомобиля КАМАЗ-6850.

Сам комплекс РСП-28МЭ используется для обеспечения управления воздушным движением на оперативных военных аэродромах. Его основная функция состоит в сопровождении самолетов на этапе захода на посадку, контроле предпосадочного маневрирования, а также помощи экипажам в точном выдерживании курса и глисады во время захода на полосу.

Эта система относится к современным образцам военной техники: ее поставки в подразделения российской армии начались в 2021 году. Для работы комплекса обычно привлекается расчет трех операторов.

В состав РСП-28МЭ входят несколько ключевых элементов: модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЕ, посадочный радиолокатор, автоматический радиопеленгатор, отдельный модуль управления, а также дизельная электростанция, обеспечивающая автономное питание системы.

