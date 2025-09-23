У Путін зробили заяву про дрони у небі Данії

Увечері в понеділок, 22 вересня, у небі над столицею Данії Копенгагеном були зафіксовані невідомі безпілотники. Влада країни не виключає, що до інциденту може бути причетна Росія.

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав ці звинувачення нібито "голослівними". Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення. Напевно, країна, яка займає серйозну позицію, з разу в раз з такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати", – заявив представник Кремля.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прем’єрка Данії вперше відреагувала на атаку дронами біля аеропорту Копенгагена. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на інцидент із дронами, через який напередодні було тимчасово закрито аеропорт Копенгагена. За її словами, це найбільша атака на критичну інфраструктуру країни за весь час.

Метте Фредеріксен у коментарі телеканалу TV2 заявила, що інцидент продемонстрував вразливість сучасних державних систем до загрози від безпілотників.

"Найсерйозніша атака на критичну інфраструктуру Данії на сьогоднішній день. Це свідчить про час, у якому ми живемо, і про те, до чого ми, як суспільство, повинні бути готовими, щоб впоратися із подібними ситуаціями", — сказала Фредеріксен.

Прем’єр-міністерка Данії наголосила, що жодна версія щодо можливих організаторів атаки не відкидається. Фредеріксен також звернула увагу на зростання кількості атак у Європі з використанням безпілотників та кібератак.

