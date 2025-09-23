Вечером в понедельник, 22 сентября, в небе над столицей Дании Копенгагеном были зафиксированы неизвестные беспилотники. Власти страны не исключают, что к инциденту может быть причастна Россия.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения якобы "голосливыми". Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, страна, занимающая серьезную позицию, то и дело с такими голословными обвинениями не должна выступать", — заявил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.

Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.

"Самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы справиться с подобными ситуациями", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.

