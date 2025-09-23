logo

В Путин сделали заявление о дронах в небе Дании
В Путин сделали заявление о дронах в небе Дании

Из-за дронов была парализована работа аэропорта в Копенгагене.

23 сентября 2025, 21:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Вечером в понедельник, 22 сентября, в небе над столицей Дании Копенгагеном были зафиксированы неизвестные беспилотники. Власти страны не исключают, что к инциденту может быть причастна Россия.

В Путин сделали заявление о дронах в небе Дании

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения якобы "голосливыми". Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, страна, занимающая серьезную позицию, то и дело с такими голословными обвинениями не должна выступать", — заявил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.

Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.

"Самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы справиться с подобными ситуациями", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.



