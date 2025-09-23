Рубрики
Лиля Воробьева
Вечером в понедельник, 22 сентября, в небе над столицей Дании Копенгагеном были зафиксированы неизвестные беспилотники. Власти страны не исключают, что к инциденту может быть причастна Россия.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения якобы "голосливыми". Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.
Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.