У Празі атакували «Російський дім»: будівлю закидали «коктейлями Молотова»

У Празі стався резонансний інцидент — будівлю Російського центру науки і культури закидали "коктейлями Молотова". Атака відбулася ввечері 26 березня і вже викликала широкий суспільний резонанс як у Чехії, так і за її межами.

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомила поліція Чеської Республіки.

Що сталося

За інформацією правоохоронців, невідомий або кілька осіб кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю у будівлю так званого "Російського дому" у районі Дейвіце.

Частина пляшок потрапила всередину приміщення, зокрема в бібліотеку, однак вони не вибухнули.

Наразі поліція розшукує зловмисників, яких підозрюють у пошкодженні майна.

Чому це важливо

Російський центр науки і культури працює у Празі ще з 1971 року та перебуває під управлінням державного агентства РФ "Росспівробітництво".

Водночас Чехія не визнає за цією будівлею дипломатичного статусу.

Центр неодноразово опинявся у центрі критики через підозри у поширенні російської пропаганди та дезінформації.

Можливий контекст атаки

Директор установи Ігор Гіренко заявив, що напад міг бути не випадковим. За його словами, вже наступного дня у центрі планували провести завершальні заходи Днів російської культури.

Реакція сторін

У Росії інцидент різко засудили. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала напад "варварським актом".

Водночас у Чехії раніше неодноразово лунали заклики закрити цей центр.

Активісти та громадські організації регулярно звинувачують його у використанні як інструменту впливу Кремля.

