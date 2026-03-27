В Праге атаковали «Русский дом»: здание забросали «коктейлями Молотова»
В Праге атаковали «Русский дом»: здание забросали «коктейлями Молотова»

Полиция разыскивает нападающих, инцидент произошел накануне мер русской культуры

27 марта 2026, 13:00
Проніна Анна

В Праге произошел резонансный инцидент — здание Российского центра науки и культуры обвиняли в "коктейлях Молотова". Атака состоялась вечером 26 марта и вызвала широкий общественный резонанс как в Чехии, так и за ее пределами.

В столице Чехии неизвестные бросили зажигательные смеси в Российский центр науки и культуры

Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщила полиция Чешской Республики.

Что произошло

По информации правоохранителей, неизвестный или несколько человек бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание так называемого "Русского дома" в районе Дейвице.

Часть бутылок попала внутрь помещения, в частности, в библиотеку, однако они не взорвались.

Полиция разыскивает злоумышленников, подозреваемых в повреждении имущества.

Почему это важно

Российский центр науки и культуры работает в Праге еще с 1971 года и находится в управлении государственного агентства РФ "Россотрудничество".

В то же время, Чехия не признает за этим зданием дипломатического статуса.

Центр неоднократно оказывался в центре критики из-за подозрений в распространении российской пропаганды и дезинформации.

Возможен контекст атаки

Директор учреждения Игорь Гиренко заявил, что нападение могло быть не случайным. По его словам, уже на следующий день в центре планировали провести заключительные мероприятия Дней русской культуры.

Реакция сторон

В России инцидент был резко осужден. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нападение "варварским актом".

В то же время в Чехии раньше неоднократно звучали призывы закрыть этот центр.

Активисты и общественные организации регулярно обвиняют его в использовании в качестве инструмента влияния Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ", что Путин на весь мир унизил Трампа: на Западе раскрыли циничный план диктатора в Иране.



