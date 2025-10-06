У Польщі та Естонії відреагували на заяву Меркель про винних у війні в Україні

З'явилася реакція Польщі та Естонії щодо заяви колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка звинуватила ці країни, а також Литву та Латвію у причетності до початку повномасштабної війни в Україні.

Ангела Меркель. Фото: із відкритих джерел

У той же час ці звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера.

Також різко висловився із цього приводу екс-прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття", — написав колишній прем'єр у соцмережі Х.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії нібито винні у війні в Україні. За словами Меркель, саме вони заблокували діалог ЄС із російським диктатором Володимиром Путіним у 2021 році. На її думку, це нібито "підштовхнуло Москву до агресії".

Ангела Меркель дала інтерв'ю угорському ресурсу Partizán, де розповіла, що її спроба домовитися з Путіним через новий формат переговорів між ЄС та Кремлем провалилася через опір Польщі та країн Балтії.

"Дехто не підтримав мою ідею, особливо країни Балтії та Польща", — сказала Меркель.

Вона пояснила, що ці держави побоювалися надмірної м'якості Заходу стосовно Росії, але саме це, на її думку, нібито "зруйнувало можливість діалогу" та призвело до ескалації. Меркель додала, що Мінські домовленості "забезпечили спокій до 2021 року" і дали Україні час зміцнитись.



