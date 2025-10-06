В Польше и Эстонии отреагировали на заявление Меркель о виновных в войне в Украине

Появилась реакция Польши и Эстонии по поводу заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая обвинила эти страны, а также Литву и Латвию в причастности к началу полномасштабной войны в Украине.

Ангела Меркель. Фото: из открытых источников

В то же время, эти обвинения Меркель раскритиковали в эстонском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание на посту канцлера.

Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из немецких политиков, которые больше всего вредили Европе за последнее столетие", — написал бывший премьер в соцсети Х.

Ангела Меркель дала интервью венгерскому ресурсу Partizán, где рассказала, что ее попытка договориться с Путиным через новый формат переговоров между ЕС и Кремлем провалилась из-за сопротивления Польше и стран Балтии.

"Некоторые не поддержали мою идею, особенно страны Балтии и Польша", — сказала Меркель.

Она пояснила, что эти государства опасались чрезмерной мягкости Запада по отношению к России, но именно это, по ее мнению, якобы "разрушило возможность диалога" и привело к эскалации. Меркель добавила, что Минские договоренности "обеспечили покой до 2021 года" и дали Украине время укрепиться.



