У полку "Азов" вже не добирають слів через обмін полонених: озвучено категоричний ультиматум

У результаті обміну військовополоненими 5 червня в Україну повернулися 33 бійці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", серед яких лише двоє безпосередньо брали участь в обороні Маріуполя. Про це у своєму Facebook повідомив командир корпусу Денис Прокопенко (Редіс).

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що понад 700 азовців вже протягом п’яти років залишаються у полоні Росії, і лише невелика частина потрапляє до списків на обмін. На думку Прокопенка, це свідчить про недостатню роботу з повернення українських військових.

"Всі ми суттєво недопрацьовуємо", – зазначив командир, підкреслюючи важливість системної роботи для звільнення полонених.

Він також наголосив на загрозі для життя військовослужбовців, які перебувають у російських тюрмах.

"Це не гучні слова, не риторичний прийом та не маніпуляція. Загибель азовця Олександра Крохмалюка, якого закатували у російському полоні, є жахливим підтвердженням цього. Фактом, з думкою про який ми маємо прокидатись щодня, запитуючи себе "Що я можу зробити сьогодні, аби подібне не повторилось?"", – написав Прокопенко.

Командир наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на РФ та пошуку "нових шляхів та інших підходів" для звільнення українських військових з полону. Він закликав державні та громадські структури мобілізувати ресурси та увагу, щоб мінімізувати ризики для життя полонених.

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