В результате обмена военнопленными 5 июня в Украину вернулись 33 бойца 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", среди которых только двое непосредственно участвовали в обороне Мариуполя. Об этом в своем Facebook сообщил командир корпуса Денис Прокопенко (Рэдис).

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Он подчеркнул, что более 700 азовцев уже пять лет остаются в плену России, и лишь небольшая часть попадает в списки на обмен. По мнению Прокопенко, это свидетельствует о недостаточной работе по возвращению украинских военных.

"Все мы существенно недорабатываем", – отметил командир, подчеркивая важность системной работы по освобождению пленных.

Он также отметил угрозу жизни военнослужащих, находящихся в российских тюрьмах.

Это не громкие слова, не риторический прием и не манипуляция. Гибель азовца Александра Крохмалюка, замученного в российском плену, является ужасным подтверждением этому. Фактом, с мыслью о котором мы должны просыпаться каждый день, спрашивая себя "Что я могу сделать сегодня, чтобы подобное не повторилось?"", – написал Прокопенко.

Командир подчеркнул необходимость усиления международного давления на РФ и поиска "новых путей и других подходов" для освобождения украинских военных из плена. Он призвал государственные и общественные структуры мобилизовать ресурсы и внимание, чтобы свести к минимуму риски для жизни пленных.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что решение кремлевского правителя Владимира Путина начать войну против Украины, по мнению экспертов, объясняется не только имперскими амбициями, но и глубоким неприятием демократии и недоверием к обществам, где власть формируется из-за политической конкуренции и выборов. Об этом в статье The Moscow Times пишет доктор экономических наук Владислав Иноземцев.