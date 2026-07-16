У питанні звільнення Федорова можливий несподіванй поворот: якого рішення не уникнути Зеленському

Дискусія навколо можливого звільнення міністра оборони Михайла Федорова не вщухає вже кілька днів. Інформація про кадрові перестановки в уряді викликала широкий суспільний резонанс. Частина українців відкрито виступає проти відставки посадовця, вважаючи його одним із найрезультативніших членів урядової команди, та закликає президента переглянути своє рішення, зазначив політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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За його словами, нинішня реакція громадян свідчить про те, що суспільство готове відстоювати власну позицію щодо важливих кадрових рішень. На його думку, владі варто враховувати такі настрої, особливо в умовах війни.

Експерт не виключає, що ситуація ще може змінитися, а Федоров збереже свою посаду. За словами Джигуна, останні політичні сигнали дають підстави для такого сценарію.

"Після подій, які відбулися сьогодні, я з більшим оптимізмом дивлюся на можливість того, що Федоров залишиться в команді. Лунає інформація про відсутність достатньої кількості голосів за іншого кандидата, а також про те, що Ігор Клименко нібито сам відмовився очолювати Міністерство оборони", – зазначив політолог.

Водночас Джигун наголосив, що суспільна дискусія не пов'язана з негативним ставленням до Ігоря Клименка. За його словами, нинішнього керівника МВС багато хто вважає професійним управлінцем, який ефективно реагував на кризові ситуації та постійно працював на місцях надзвичайних подій.

На думку експерта, головне питання полягає не в особі можливого наступника, а у відсутності чіткого пояснення причин кадрових змін. Саме це, переконаний Джигун, викликає найбільше запитань у суспільстві.

Політолог також нагадав, що Федоров ще з 2019 року зарекомендував себе як ефективний менеджер, реалізував низку масштабних державних проєктів і підтримував конструктивну співпрацю з міжнародними партнерами. Саме тому його можливе звільнення викликало настільки помітний суспільний резонанс і продовжує залишатися однією з найобговорюваніших політичних тем останніх днів.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми із мобілізацією в Україні не можна пояснювати лише діяльністю одного міністра чи Міністерства оборони. Таку думку висловив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи претензії до очільника Міноборони Михайла Федорова щодо нереалізованої реформи системи мобілізації.