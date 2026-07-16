В вопросе увольнения Федорова возможен неожиданный поворот: какого решения не избежать Зеленскому

Дискуссия вокруг возможного увольнения министра обороны Михаила Федорова не утихает уже несколько дней. Информация о кадровых перестановках в правительстве вызвала широкий общественный резонанс. Часть украинцев открыто выступает против отставки чиновника, считая его одним из самых результативных членов правительственной команды и призывает президента пересмотреть свое решение, отметил политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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По его словам, нынешняя реакция граждан свидетельствует о том, что общество готово отстаивать собственную позицию по поводу важных кадровых решений. По его мнению, власти следует учитывать такие настроения, особенно в условиях войны.

Эксперт не исключает, что ситуация еще может измениться, а Федоров сохранит свой пост. По словам Джигуна, последние политические сигналы дают повод для такого сценария.

"После произошедших сегодня событий я с большим оптимизмом смотрю на возможность того, что Федоров останется в команде. Раздается информация об отсутствии достаточного количества голосов за другого кандидата, а также о том, что Игорь Клименко якобы сам отказался возглавлять Министерство обороны", – отметил политолог.

В то же время Джигун подчеркнул, что общественная дискуссия не связана с негативным отношением к Игорю Клименко. По его словам, нынешнего руководителя МВД многие считают профессиональным управленцем, который эффективно реагировал на кризисные ситуации и постоянно работал на местах чрезвычайных происшествий.

По мнению эксперта, главный вопрос состоит не в лице возможного преемника, а в отсутствии четкого объяснения причин кадровых изменений. Именно это, убежден Джигун, вызывает больше всего вопросов в обществе.

Политолог также напомнил, что Федоров еще с 2019 зарекомендовал себя как эффективный менеджер, реализовал ряд масштабных государственных проектов и поддерживал конструктивное сотрудничество с международными партнерами. Именно поэтому его возможное увольнение вызвало столь заметный общественный резонанс и продолжает оставаться одной из обсуждаемых политических тем последних дней.

Портал "Комментарии" уже писал , что проблемы с мобилизацией в Украине нельзя объяснять только деятельностью одного министра или Министерства обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя претензии к главе Минобороны Михаилу Федорову по нереализованной реформе системы мобилизации.