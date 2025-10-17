У окупантів у Криму страшення халепа: вражаючі деталі інциденту

Російські військові випадково збили власний літак під час відбиття атаки українських дронів на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у прямому ефірі телеканалу "Апостроф". Він додав, що пожежі в Криму виникли не лише на нафтобазі через удари українських безпілотників.

Фото: з відкритих джерел

"Пожежі продовжують горіти, але вже спалахнули в іншому місці", — розповів Плетенчук.

Він зазначив, що під час відбиття атак українських дронів російські військові збили власний літак, що є підтвердженням активної боротьби в регіоні.

"Боротьба триває", — наголосив речник.

Коли журналістка запитала про деталі щодо збитого літака, Плетенчук з іронією відповів, що зараз всі дані збираються безпосередньо на території Криму. Такий коментар підкреслює складність і напруженість ситуації для окупаційних сил.

Крім того, Плетенчук звернув увагу на те, що в Криму у ворога може закінчуватися паливо, адже через нові удари загорілася ще одна нафтобаза.



"Сподіваємося, що наші операції на цій території і надалі відбуватимуться у тому ж темпі", — додав він.

Нагадаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня в анексованому Криму пролунала серія вибухів, які зафіксували у різних об’єктах, підконтрольних російським військам. За інформацією каналу "Кримський вітер", безпілотники атакували селище Гвардійське, в результаті чого зайнялася пожежа на нафтобазі.

Портал "Коментарі" вже писав, що перед запланованими переговорами з Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив про другий саміт із кремлівським правителем Володимиром Путіним, який має відбутися в Будапешті "протягом двох тижнів".