У оккупантов в Крыму страшная беда: впечатляющие детали инцидента

Российские военные случайно сбили собственный самолет при отражении атаки украинских дронов на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телеканала "Апостроф". Он добавил, что пожары в Крыму возникли не только на нефтебазе из-за ударов украинских беспилотников.

Фото: из открытых источников

" Пожары продолжают гореть, но уже загорелись в другом месте " , — рассказал Плетенчук.

Он отметил, что при отражении атак украинских дронов российские военные сбили собственный самолет, что является подтверждением активной борьбы в регионе.

" Борьба продолжается " , — подчеркнул спикер.

Когда журналистка спросила о деталях по сбитому самолету, Плетенчук с иронией ответил, что сейчас все данные собираются непосредственно на территории Крыма. Такой комментарий подчеркивает сложность и напряженность ситуации для оккупационных сил.

Кроме того, Плетенчук обратил внимание на то, что в Крыму у врага может заканчиваться топливо, ведь из-за новых ударов загорелась еще одна нефтебаза.



" Надеемся, что наши операции на этой территории и дальше будут происходить в том же темпе " , — добавил он.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 октября в аннексированном Крыму прозвучала серия взрывов, зафиксировавшихся в различных объектах, подконтрольных российским войскам. По информации канала "Крымский ветер", беспилотники атаковали поселок Гвардейское, в результате чего загорелся пожар на нефтебазе.

