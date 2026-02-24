У Німеччині не підбирають слів: Трампа нещадно розгромили за підхід до Путіна і війни в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив критику щодо зовнішньополітичної стратегії президента США Дональда Трампа у відношенні війни Росії проти України та взаємодії з російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg. На думку Пісторіуса, підходи Трампа були помилковими і створили хибні сигнали, які лише зміцнили впевненість Кремля.

Фото: з відкритих джерел

Німецький міністр підкреслив, що Трамп, відкрито демонструючи дружні відносини з Путіним під час зустрічі на Алясці, одночасно значно скоротив військову підтримку України. Це, на його переконання, негативно вплинуло на хід бойових дій і дозволило російському диктатору відчувати себе більш впевнено.

Крім того, Пісторіус звернув увагу на тактичну помилку Трампа в мирних переговорах. Він зазначив, що американський лідер передчасно прибрав питання членства України в НАТО з обговорення, що могло стати важливим інструментом для досягнення компромісів у переговорному процесі.

"Це питання могло б слугувати важливою переговорною картою, однак його прибрали без потреби", – наголосив міністр.

Попри складну ситуацію на фронті, Пісторіус запевнив, що Німеччина продовжить надавати як військову, так і фінансову підтримку Україні. Він підкреслив, що навіть за відсутності значних змін на полі бою продовження підтримки є критично важливим, адже Росія веде війну терору проти мирного населення. Окрім цього, нинішній стан російської економіки робить цей момент особливо сприятливим для подальшої допомоги Києву та зміцнення обороноздатності країни.

