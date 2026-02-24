В Германии не подбирают слова: Трампа беспощадно разгромили за подход к Путину и войну в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил критику по внешнеполитической стратегии президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины и взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. По мнению Писториуса, подходы Трампа были ошибочными и создали ложные сигналы, лишь укрепившие уверенность Кремля.

Фото: из открытых источников

Немецкий министр подчеркнул, что Трамп, открыто демонстрируя дружеские отношения с Путиным во время встречи на Аляске, одновременно значительно сократил военную поддержку Украины. Это, по его убеждению, негативно отразилось на ходе боевых действий и позволило российскому диктатору чувствовать себя более уверенно.

Кроме того, Писториус обратил внимание на тактическую ошибку Трампа в мирных переговорах. Он отметил, что американский лидер преждевременно убрал вопросы членства Украины в НАТО по обсуждению, что могло бы стать важным инструментом для достижения компромиссов в переговорном процессе.

"Этот вопрос мог бы служить важной переговорной картой, однако его убрали без надобности", — подчеркнул министр.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Писториус заверил, что Германия будет продолжать оказывать как военную, так и финансовую поддержку Украине. Он подчеркнул, что даже при отсутствии значительных изменений на поле боя продолжение поддержки критически важно, ведь Россия ведет войну террору против мирного населения. Кроме того, нынешнее состояние российской экономики делает этот момент особенно благоприятным для дальнейшей помощи Киеву и укрепления обороноспособности страны.

