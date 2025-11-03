logo_ukra

У НАТО заговорили про поразку РФ: що почало відбуватися у війні

Адмірал НАТО пояснив, чому війна в Україні зайшла в глухий кут

3 листопада 2025, 07:20
Війна між Росією та Україною зайшла в глухий кут, тому настав час сісти за стіл переговорів, оскільки це марна втрата життів. Таку думку висловив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє ВВС.

У НАТО заговорили про поразку РФ: що почало відбуватися у війні

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ цитує слова Драгоні про те, що НАТО "підтримуватиме Україну до того дня, коли ми зможемо сісти за стіл переговорів для досягнення міцного миру".

Також голова військового комітету НАТО зазначив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до того, що до альянсу приєдналися ще дві країни – Фінляндія та Швеція.

Драгоне висловив думку, що для російського диктатора Володимира Путіна війна в Україні стала стратегічною поразкою, незважаючи на те, що на полі бою країна-агресор має повільні успіхи.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", — вважає адмірал.

Він висловив упевненість, що європейські країни готові продовжувати підтримувати оборонний потенціал України. Драгоне вважає, що це було корисно, оскільки вони отримали своєрідний сигнал тривоги і тепер беруть він відповідальність за власну оборону.

Журналісти нагадали, що у червні поточного року члени НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні.




Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/czxng7kxnp9o
