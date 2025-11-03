В НАТО заговорили о поражении РФ: что начало происходить в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Война между Россией и Украиной зашла в тупик, поэтому настало время сесть за стол переговоров, так как это бесполезная потеря жизней. Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает BBC.
НАТО и Россия. Фото: из открытых источников
СМИ цитирует слова Драгоне о том, что НАТО "будет поддерживать Украину до того дня, когда мы сможем сесть за стол переговоров для достижения прочного мира".
Также глава военного комитета НАТО отметил, что полномасштабное российское вторжение в Украину привело к тому, что к альянсу присоединились еще две страны — Финляндия и Швеция.
Драгоне высказал мнение, что для российского диктатора Владимира Путина война в Украине стала стратегическим поражением несмотря на то, что на поле боя страна-агрессор имеет медленные успехи.
Он выразил уверенность, что европейские страны готовы продолжать поддерживать оборонителбьный потенциал Украины. Драгоне считает, что это было полезно, поскольку они получили своеобразный сигнал тревоги и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.
Журналисты напомнили, что в июне текущего года члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на отказ Кремля идти на компромиссы и начинать реальные переговоры о мире в Украине президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп вновь похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире,но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине.