В НАТО заговорили о поражении РФ: что начало происходить в войне

Война между Россией и Украиной зашла в тупик, поэтому настало время сесть за стол переговоров, так как это бесполезная потеря жизней. Такое мнение высказал глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает BBC.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует слова Драгоне о том, что НАТО "будет поддерживать Украину до того дня, когда мы сможем сесть за стол переговоров для достижения прочного мира".

Также глава военного комитета НАТО отметил, что полномасштабное российское вторжение в Украину привело к тому, что к альянсу присоединились еще две страны — Финляндия и Швеция.

Драгоне высказал мнение, что для российского диктатора Владимира Путина война в Украине стала стратегическим поражением несмотря на то, что на поле боя страна-агрессор имеет медленные успехи.

"Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не добьется успеха", — считает адмирал.

Он выразил уверенность, что европейские страны готовы продолжать поддерживать оборонителбьный потенциал Украины. Драгоне считает, что это было полезно, поскольку они получили своеобразный сигнал тревоги и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.

Журналисты напомнили, что в июне текущего года члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

