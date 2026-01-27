У наступ підуть 80 тисяч окупантів: два міста України попередили про страшну небезпеку

Російські війська концентрують приблизно 80 тисяч особового складу для потенційного наступу на міста Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області. За інформацією української розвідки, противник активно посилює логістичне забезпечення та перекидає резерви після того, як ЗСУ залишили Сіверськ, розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що на Слов’янському та Краматорському напрямках навпроти підрозділів українського корпусу зараз зосереджено близько 80 тисяч російських військових.

Щодо Слов’янського напрямку, Запорожець зазначив, що ворог намагається нарощувати тиск саме там. Після відходу українських сил із Сіверська російські підрозділи почали активно накопичувати особовий склад і ресурси, здійснювати переміщення та підсилювати логістику для подальших атак.

На Краматорському напрямку, за словами речника, окупанти також готують підкріплення для майбутніх штурмових дій. Аналітики відзначають активізацію руху російських сил у районі населених пунктів Оріхове та Василівка. Цей напрямок зараз демонструє більшу активність, ніж раніше.

Щодо Часового Яру, Запорожець повідомив, що російські підрозділи не можуть діяти так масштабно, як планували, і переважно переміщуються між позиціями. Незважаючи на відносно невисоку інтенсивність наступу, втрати ворога в цьому районі залишаються значними.

Окрім того, речник звернув увагу на можливу активізацію дій противника на Костянтинівському напрямку. За його словами, успіх російських сил там може ускладнити оборону Часового Яру, якщо ворог почне наступальні операції й просування вперед, застосовуючи різні тактики.

