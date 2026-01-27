В наступление пойдут 80 тысяч окупантов: два города Украины предупредили о страшной опасности

Российские войска концентрируют около 80 тысяч личного состава для потенциального наступления на города Славянск и Краматорск в Донецкой области. По информации украинской разведки, противник активно усиливает логистическое обеспечение и опрокидывает резервы после того, как ВСУ покинули Северск , рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что на Славянском и Краматорском направлениях напротив подразделений украинского корпуса сейчас сосредоточено около 80 тысяч российских военных.

Что касается Славянского направления, то Запорожец отметил, что враг пытается наращивать давление именно там. После ухода украинских сил из Северска российские подразделения начали активно накапливать личный состав и ресурсы, осуществлять перемещение и усиливать логистику для дальнейших атак.

На Краматорском направлении, по словам спикера, оккупанты также готовят подкрепление для будущих штурмовых действий. Аналитики отмечают активизацию движения российских сил в районе населенных пунктов Орехово и Васильевка. Это направление сейчас демонстрирует большую активность, чем раньше.

Что касается Временного Яра, то Запорожец сообщил, что российские подразделения не могут действовать так масштабно, как планировали, и преимущественно перемещаются между позициями. Несмотря на относительно невысокую интенсивность наступления, потери врага в этом районе остаются значительными.

Кроме того, спикер обратил внимание на возможную активизацию действий противника на Константиновском направлении. По его словам, успех российских сил там может усложнить оборону Временного Яра, если враг начнет наступательные операции и продвижение вперед, применяя разные тактики.

Как уже писали "Комментарии", вечером 26 января российские войска нанесли массированный удар по Харькову, соединив ракеты и дроны. Среди использованных средств была применена реактивная система залпового огня "Торнадо-С", а также ударные беспилотники типа Shahed. Информацию об атаке обнародовали мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.