У МЗС здиваували заявою про візит важливого гостя зі США : гучні деталі

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф отримав офіційне запрошення відвідати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.

Фото: з відкритих джерел

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", — підкреслив Сибіга.

Він додав, що американським партнерам не потрібні окремі запрошення, оскільки "воно завжди залишається відкритим".

Нагадаємо, що у жовтні президент США Дональд Трамп зазначив: його спецпредставник Стів Віткофф, вирушаючи на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, мав обмежені знання про Росію, її лідера та міжнародну політику загалом. При цьому зустріч, запланована на 20 хвилин, затягнулася аж на п’ять годин.

Ще в серпні 2025 року Politico повідомляло, що Віткофф провів п’ять зустрічей із Путіним, які викликали розчарування як у Києва, так і в європейських партнерів та самої Москви. За даними джерел видання, Віткофф розглядає війну в Україні переважно з бізнесової точки зору — як "спір за територію".

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу 25 вересня повідомив, що Віткофф не виключає можливості скористатися запрошенням і приїхати до України. Він уточнив, що генерал-лейтенант Кіт Келлог є спецпредставником президента США з питань України, тоді як Стів Віткофф відповідає за російський напрям.

