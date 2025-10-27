Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф получил официальное приглашение посетить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

Фото: из открытых источников

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что американским партнерам не нужны отдельные приглашения, поскольку "оно всегда остается открытым".

Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп отметил: его спецпредставитель Стив Виткофф, отправляясь на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, имел ограниченные знания о России, ее лидере и международной политике в целом. При этом встреча, запланированная на 20 минут, затянулась на пять часов.

Еще в августе 2025 Politico сообщало, что Виткофф провел пять встреч с Путиным, которые вызвали разочарование как у Киева, так и у европейских партнеров и самой Москвы. По данным источников издания, Виткофф рассматривает войну в Украине преимущественно с бизнес- точки зрения — как "спор за территорию".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Укринформу 25 сентября сообщил, что Виткофф не исключает возможности воспользоваться приглашением и приехать в Украину. Он уточнил, что генерал-лейтенант Кит Келлог является спецпредставителем президента США по Украине, в то время как Стив Виткофф отвечает за российское направление.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Соединенных Штатах раскритиковали Венгрию за отсутствие шагов по сокращению ее энергетической зависимости от России. Посол США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии телеканалу Fox News подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Будапешта реальных действий по уменьшению импорта российских энергоносителей.