Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
У МЗС України жорстко звернулися до США та Китаю після масованої атаки РФ: який ультиматум озвучено
У МЗС України жорстко звернулися до США та Китаю після масованої атаки РФ: який ультиматум озвучено

Андрій Сибіга наголосив, що чергова масована атака Росії на Україну свідчить про відсутність у Путіна намірів до миру, а єдиним способом зупинити агресію залишається посилений тиск на Москву

14 травня 2026, 11:05
Клименко Елена

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову масовану атаку Росії на українські міста, наголосивши, що вона відбулася на тлі міжнародних переговорів у Пекіні та ще раз підкреслила глобальний характер загрози з боку російського керівництва.

За словами глави МЗС, у момент, коли світові лідери обговорюють питання стабільності, безпеки та можливих шляхів до миру, Росія натомість здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по території України. У ході атаки були застосовані сотні безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети, спрямовані, зокрема, на столицю.

Сибіга зазначив, що такі дії демонструють свідомий вибір Кремля на користь війни та терору замість дипломатії й деескалації. На його думку, це чергове підтвердження того, що російська політика становить серйозну загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки загалом.

"Подібні удари під час важливих міжнародних самітів показують справжню сутність режиму, який обирає агресію замість миру", — наголосив міністр.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілів у Києві зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Окрім столиці, удари припали й на інші регіони країни, де також зазнали пошкоджень житлові будинки та об’єкти інфраструктури. 

Глава МЗС підкреслив, що, на його переконання, продовження війни є усвідомленою стратегією російського керівництва, яке використовує конфлікт для утримання влади всередині країни та посилення свого впливу.

Сибіга закликав міжнародну спільноту враховувати ці дії при формуванні подальшої політики щодо Росії, адже, за його словами, лише консолідований тиск здатен зупинити ескалацію та змусити агресора відмовитися від подальших атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що заставу за колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака можуть внести вже сьогодні, стверджує нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що кошти, ймовірно, надійдуть від різних представників юридичної спільноти.



